Cabaret de l’atelier de l’Académie des patois gaumais

Viendront s’ajouter des chansons reprises au répertoire traditionnel ou composées pour le cabaret.

Le cabaret sera programmé à quatre occasions (prix d’entrée: 8 € adultes, 5 € enfants): à Gérouville (Meix-devant-Virton), nouvelle salle de village, le samedi 21 janvier 2023 à 20h et le dimanche 22 janvier 2023 à 15 h ; à Ethe (Virton), salle des Echos du Ton le vendredi 3 février 2023 à 20h et le samedi 4 février 2023 à 20 h.

Afin d’aider à la compréhension pour tous, une traduction simultanée sur écran est prévue.

Pendant le spectacle, les membres de l’atelier diront aussi des expressions en gaumais extraites du dernier ouvrage de Jacky Clausse, car le cabaret sera aussi l’occasion de la sortie officielle de l’ouvrage: Au travé des couteurs, d’Hibèrnaud à Vilémant, reprenant plus de 900 expressions en gaumais recueillies pendant toute sa vie par Jacky Clausse, par ailleurs membre fondateur de l’atelier et présentateur du cabaret. Chaque expression est accompagnée de sa traduction en français et de sa signification.

Il sera possible de faire dédicacer l’ouvrage, vendu au prix de 12 €, lors des soirées cabaret.

Renseignements et réservations 063 57 03 86 ou sur https ://atelierdelacademie.ga à Ethe, salle des Echos du Ton le vendredi 3 février 2023 à 20 heures et le samedi 4 février 2023 à 20 heures. Renseignements et réservations: 0496 90 55 71.