« À tchoûler d’rîre » le personnel du spécialisé à Marloie

Le personnel de l’établissement spécialisé de Marloie cartonne sur les planches. Les 26 et 27 novembre, non seulement les Cara-scoles di Marloye ont fait salle comble et dû refuser du monde au Cercle Saint-Laurent à On. Mais la nouvelle troupe a aussi conquis les 200 chançards, complètement hilares devant Dolorès, une comédie en 3 actes de Joëlle Delahaut et Philippe Decraux, et en wallon s’il vous plaît ! À un point tel que ses 8 acteurs remonteront sur la scène onaise les 11 et 12 février, à 19h le samedi et 15h le dimanche.