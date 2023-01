Zone de secours Luxembourg : davantage d’agressions, mais pas comme à Bruxelles

L’autorité n’impressionne plus les jeunes

Même si toutes les agressions doivent être condamnées, ici, on parle de patients pouvant aller jusqu’à réagir de manière disproportionnée lors de leur prise en charge, de personnes en état d’ivresse ou en détresse psychologique. Fort d’une longue carrière au sein des pompiers, Stéphane Thiry observe malgré tout un dénominateur commun. "Lorsque j’étais plus jeune, on avait peur du policier qui représentait une figure d’autorité. Aujourd’hui, les jeunes n’ont plus peur du policier et de l’autorité. Beaucoup de personnes identifient l’autorité et l’État à une tenue, les pompiers en font partie. Tout comme les médecins également", détaille le commandant.

Où est le respect ?

Les phénomènes observés actuellement à Bruxelles pourraient arriver chez nous d’ici une dizaine d’années, car il y a toujours un décalage entre les villes et les zones rurales, estime le commandant.

Néanmoins, Stéphane Thiry pense que le respect, auparavant indiscutable, est une pièce centrale dans le dialogue avec la population. "Avant, on pouvait encore essayer de convaincre les gens agressifs, car il y avait un certain respect du métier. Aujourd’hui, on se rend compte que ce n’est plus le cas. Les gens vont monter très vite dans une certaine agressivité verbale en répercutant tout leur mal-être sur les personnes qu’ils ont pourtant appelées pour être sauvés. Cela peut se comprendre, mais ce n’est pas acceptable pour autant", conclut-il.

Il reste inexcusable de s’en prendre physiquement ou verbalement pour se défouler à des personnes dont le métier est d’assurer la sécurité du citoyen. C’est d’ailleurs, aux yeux du code pénal, une circonstance aggravante. Autrement dit, en cas de condamnation, l’auteur de ces agissements écope d’une peine plus importante.