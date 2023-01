Une Maison Croix-Rouge sur trois entités : Attert, Martelange et Fauvillers

En 2022, l’Épicerie sociale de la Maison Croix-Rouge d’Attert, Martelange et Fauvillers a accueilli chaque mois une quarantaine de familles, soit un total de 140 personnes.

Le responsable de l’épicerie sociale Olivier Montigny précise : "La moitié des bénéficiaires sont envoyés par le CPAS de Martelange, le CPAS d’Attert et de Fauvillers se répartissant l’autre moitié."

Après avoir déménagé deux fois depuis son ouverture en octobre 2015, l’Épicerie est maintenant située, depuis plus d’un an, au 11, route de Bastogne à Martelange (en face de la station Aral) et est ouverte tous les vendredis, de 14 à 17 h. Pour accueillir ces personnes, le responsable Olivier Montigny peut compter sur l’aide d’une équipe de 11 bénévoles, originaires des trois entités.

Le transport social permet de répondre à des besoins d’accessibilité de personnes fragilisées du fait de leur situation économique, leur âge, leur manque de mobilité.

VSL: 1 173 courses et 73 000 km

Pour se rendre en consultation chez un médecin, passer un examen médical ou suivre un traitement en clinique à Arlon mais aussi dans d’autres cliniques du pays, l’on peut contacter le service de transport par VSL (véhicule sanitaire léger), service coordonné par Mme Jacqueline Tesch: "L’an dernier, nos quatre véhicules ont effectué 1 173 courses et ont parcouru quelque 73 000 km, grâce à 8 chauffeurs bénévoles."

Pour ce qui concerne la Croix-Rouge Jeunesse, des cours de benjamins secouristes sont assurés pour les élèves de 5e et 6e primaires par Mme Carine Moris, les cours BEPS (Brevet européen de premier secours) sont assurés par Mme Pamela Docq.

C’est Mme Guylaine Lamury qui est responsable de l’Action sociale de proximité (Hestia: accompagnement à domicile, animations en maison de repos, bibliothèque).

Un service mobilier d’urgence, sous la houlette d’Arnaud Luchtmans, vient en aide aux personnes dans l’urgence et le besoin. "Nous réceptionnons vos meubles, literie, armoires, tables, salons, garde-robes, chaises, électroménagers ainsi que la vaisselle en bon état."

Le prêt de matériel sanitaire (béquilles, chaises roulantes) est quant à lui assuré par Bruno Tesch et Paul Marchal (lits électriques livrés et montés à domicile.)

Le président Jean-Marie Meyer a précisé aussi les dates des collectes en 2023: à Attert les 27 et 28 mars, 19 et 20 juin, 18 et 19 septembre et 4 et 5 décembre de 16 à 20 h ; à Martelange les 20 mars, 26 juin, 25 septembre et 11 décembre de 16 à 19 h.