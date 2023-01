Ce jeudi soir, le chauffage a été rétabli pour les 102 résidents de la Knippchen à Arlon !

Ça coince toujours mais ce serait en bonne voie pour la relance du chauffage. Toujours donc pas de fumée blanche pour les résidents et le personnel de la maison de retraite du CPAS d’Arlon, "La Knippchen". Le chauffage ne tourne toujours pas sur le coup de 18 h, ce jeudi. Soit depuis six jours ! Mais on apprenait en soirée que jeudi à 21 h 30, Ores, le chauffagiste JDBS et les équipes du CPAS, restées au finish, avait pu rétablir le chauffage pôur le bien des 120 résidents.