Gagnez des bijoux en or, billets de banque, vols en montgolfière: des galettes des rois originales en province de Luxembourg

À Paliseul, l’Épiphanie est un moment très important pour l’artisan boulanger-pâtissier Florian Didriche. Après les fêtes de fin d’année, l’homme joue une grosse partie de son année sur cette fête. Pour se faire, pas le choix que de se distinguer à sa façon.

Les couronnes en or cachées dans deux galettes de cette boulangerie de Paliseul. ©-Florian Didriche – Mickael Williquet

Cette année, il propose des galettes des rois, où l’on peut trouver des bijoux à la place des fèves. "En collaboration avec la bijouterie Jean d’Argembeau de Libramont, nous avons caché dans deux de nos galettes, deux bijoux en or en forme de couronne, explique le jeune artisan. Une pour la reine, l’autre pour le roi. Chaque cadeau a une valeur de 275 €. Si le bijou ne plaît pas à l’heureux gagnant, celui-ci aura la possibilité de l’échanger contre un bon cadeau à la bijouterie."

Ce genre d’idée, cela fait quelques années que l’homme la met en pratique.

"On a commencé il y a maintenant trois ans, souligne Florian Didriche. L’idée vient de France où j’avais vu qu’un artisan plaçait des pièces d’or dans les galettes. On avait fait sensiblement la même chose dernièrement mais nous avons revu le concept pour cette année."

22 € la galette

Avec un tel cadeau, on se doute que le prix de la galette n’est pas donné. "Le prix est de 22 € pour une galette de 6 personnes, explique le pâtissier. Je suis conscient que le prix est assez élevé mais je suis obligé de répercuter le prix des matières premières et de la main-d’œuvre. Les clients disposent d’un produit artisanal haut de gamme tant au niveau visuel que gustatif. On n’est pas sur la galette du supermarché."

Jusqu’à dimanche

Les ventes de galettes se termineront dimanche et l’artisan a une petite demande pour ses clients. "J’espère vraiment que les deux gagnants viendront se manifester, lance-t-il. C’est important de connaître l’identité des personnes à qui le cadeau a fait plaisir."

L’an dernier, l’entreprise familiale avait vendu plus de 800 galettes pour la fête, un chiffre qui devrait être sensiblement le même cette année. "Pour une boulangerie rurale, ce n’est pas mal du tout", termine l’artisan.

Ils ont caché des billets de 10, 20 et 50 € dans les galettes

Des billets de 10, 20 et 50 € se cachent dans les galettes de la Maison Collin. ©R.Collin

En ces temps difficiles, la Maison Collin a décidé de gâter ses nombreux clients pour l’Épiphanie. En plus de la traditionnelle fève, certaines galettes des rois contiennent de véritables billets de banque emballés dans du papier d’aluminium. On parle de coupures de 10, 20 et 50 €.

"Cette année, vu la conjoncture, nous avons décidé de faire plaisir à nos clients, explique René Collin, patron des boulangeries-pâtisseries Maison Collin de Libramont, Neufchâteau, Bertrix et Wavreille. En tout, plus de 1 000 € seront ainsi généreusement distribués. Cela permettra aux gens de se faire plaisir en ces temps difficiles."

L’entreprise familiale peut aussi compter sur un partenariat avec Café Liégeois et la possibilité de gagner un mois de café gratuit si l’on tombe sur une fève spéciale.

Le prix de la galette ? "18 € par pièce, cela reste abordable, répond le patron. Avec un tel prix, nous ne faisons guère de bénéfice." Les galettes proposées sont fabriquées artisanalement avec un feuilletage au beurre local et une délicieuse frangipane.

"Nos galettes surprises sont disponibles jusqu’à dimanche compris. On dit toujours que quand on donne de l’argent en début d’année, on en récolte tout au long de celle-ci", termine avec un clin d’œil René Collin.

Une fève en montgolfière pour gagner un vol

– – COMMENTAIRES – – Vincent Demelenne suit les traces de son papa avec la tradition des galettes des rois. ©ÉdA

À Hotton et La Roche-en-Ardenne, la boulangerie Demelenne propose ses traditionnelles galettes des rois depuis de nombreuses années. Mais depuis dix ans, c’est une fève particulière qui se cache dans une dizaine de galettes. En effet, certains chanceux trouveront une fève en porcelaine en forme de montgolfière et gagneront donc un vol au-dessus de la Famenne.

Plus de mille galettes

Au sein de l’entreprise Demelenne, le rythme est soutenu depuis quelques semaines. Après les fêtes de fin d’années, c’est maintenant l’Épiphanie qui est à l’honneur, garnissant de nombreuses vitrines. "Nous produisons plus de mille galettes, affirme le gérant Vincent Demelenne. Dans une dizaine d’entre elles se trouveront les fèves en forme de montgolfière. L’objectif est bien entendu de faire gagner un vol lors des Hottolfiades qui se dérouleront à Hotton fin août." Un superbe cadeau offert par l’enseigne qui sponsorise l’événement. Ces vols seront d’ailleurs organisés en collaboration avec Air-MFA, une société de ballons spécialisée pour les baptêmes en Famenne-Ardenne. "Les heureux élus devront se faire connaître, reprend le gérant. Pour ce faire, il leur suffira juste de se présenter à notre comptoir avec la fève. Ils seront ensuite recontactés début juillet pour organiser le vol."

« Certains clients reviennent plusieurs fois »

Les galettes se vendront davantage ce week-end. Ça risque donc de défiler dans les deux boulangeries et ce n’est pas l’augmentation du prix des galettes qui va freiner les adeptes.

"Forcément, avec l’augmentation du prix des matières premières comme les œufs ou les amandes, nous avons augmenté nos galettes de 50 centimes. Nous vendons désormais à 17,30 € une galette pour 8 personnes. Mais nous voyons certains clients revenir plusieurs fois. Il arrive que certaines familles en mangent deux voire trois."

La tradition reste donc toujours au beau fixe. En plus d’une bonne dégustation ce week-end, il n’y a plus qu’à espérer s’envoler dans les airs d’ici quelques mois.