Deux artistes exposées à l’atelier du Vieux Marronnier à Remoifosse

L’atelier du Vieux Marronnier de Remoifosse (Bastogne) accueillera deux expositions du 21 janvier au 25 février. L’occasion de retrouver le travail de l’aquarelliste Micheline Adam. Née à Virton en 1936 et décédée à Hondelange en 2001, cette artiste pluridisciplinaire a suivi des cours de l’académie d’Arlon en dessin et peinture. Outre l’aquarelle, elle s’est aussi mise à la peinture à l’huile. L’atelier accueille également la photographe bastognarde Claudia Dombier. Une promenade dans les paysages, les animaux, la nature, les lieux de vacances. Les expositions seront à découvrir du mercredi au samedi, de 10h à 12h et de 13 h 30 à 18 h.