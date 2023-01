Au Rotary d’Arlon, concert du 70e anniversaire fin janvier

Cette année, le concert de musique classique organisé par le Rotary club d’Arlon prend un caractère particulier car il marque aussi le 70e anniversaire du club. Il aura lieu le samedi 28 janvier à une heure quelque peu inhabituelle, à savoir 19 h, à la maison de la Culture d’Arlon. Le concert allie un objectif culturel et social. Il offre au public un concert de grande qualité et dédie le bénéfice de la manifestation à un organisme caritatif, à savoir cette année, la Saint-Vincent de Paul d’Arlon et à l’installation de sanitaires dans des écoles du Liban en association avec la Fondation Rotary.