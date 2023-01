Appel à projets au GAL Nov’Ardenne

Composé des communes de Libramont, Libin et Saint-Hubert, le GAL voit débarquer les communes de Tenneville et de Sainte-Ode pour cette nouvelle période. Pour rappel, le GAL est une ASBL composée de membres publics et privés et animé par une équipe pluridisciplinaire ; toutes ces personnes sont ensuite épaulées dans la mise en œuvre de projets par divers partenaires.