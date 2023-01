Arlon : les 102 résidents du home de la Knippchen sans chauffage

À la direction adjointe, on renvoie vers le président du CPAS Alain Deworme. "C’est lui qui communique, il vous expliquera, on va publier un communiqué sur la page Facebook". L’opthalmo fait l’historique, il est mécontent. "Ce n’est pas normal ce qui se passe avec le contrat de maintenance que l’on a. Oui, je suis fâché, je me mets du côté du personnel et des résidents".

Le personnel n’est pas resté sans réagir: des chaufferettes ont été achetées en urgence et d’autres rapatriées de services communaux. La firme liégeoise serait déjà venue deux fois, mais sans solution. Une pièce manquerait. Le problème devrait cependant être résolu ce jeudi, du moins provisoirement, si la troisième visite du chauffagiste fonctionne.