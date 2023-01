Une nouvelle version du marché de Noël très appréciée

Les 16 et 17 décembre derniers, Hotton fêtait un Noël un peu hors norme. Un Noël exceptionnellement riche en activités pour marquer la fête traditionnelle et l’ouverture tant attendue du pont. Grâce au soutien de la ville et en partenariat avec le Syndicat d’Initiative, de nombreuses activités étaient proposées pendant deux jours. Les commerçants étaient cette année également très impliqués. Afterwork le vendredi, brunch offert le samedi matin, concerts de tout genre, pour tous les goûts et toutes les générations encadraient un marché d’artisans (43 au total) particulièrement bien fourni et qui s’était installé le long de la rue Parfonry.