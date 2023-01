Une maison de soins pour les végétaux, à Neufchâteau

C’est un commerce d’un tout nouveau genre qui a ouvert ses portes en septembre à Neufchâteau. François Mellery s’est implanté en plein cœur de la ville chestrolaise pour y ouvrir son magasin appelé Plante-Rescue. Un espace où il propose des plantes et des fleurs qui ont été mises de côté par les grandes enseignes. Son magasin, unique en Belgique, est donc en quelque sorte une maison de soins pour fleurs et plantes. "La plupart des gens oublient que les végétaux sont des êtres vivants souligne le passionné de nature. Les grossistes pour fleuristes jettent énormément de plantes et de fleurs qui ne rentrent pas dans les standards classiques de vente. Je les récupère donc pour les soigner et pouvoir ainsi leur donner une seconde vie". Pour ce faire, François Mellery leur apporte beaucoup de soin, d’amour et de patience. "Il faut prendre le temps, leur parler et au fil des jours, on voit le végétal reprendre des forces souligne le jeune homme . La musique est aussi un très bel allié pour leur redonner de la vigueur".