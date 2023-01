Un salon de toilettage comportemental canin

Grande amie des chiens depuis toujours, Kristel Rorsvort a ouvert un salon de toilettage canin, À l’EauDog, à son domicile à Harsin (Nassogne), le 1er janvier. " Mes parents ont élevé des caniches et faisaient partie de la Croix Bleue, note-t-elle. Et mon compagnon a créé Sécure-dog, une pension canine et un service de comportementaliste canin grâce à la couveuse d’entreprise Créajob. En mars dernier, j’ai quitté mon emploi d’agent de gardiennage pour me lancer à mon tour avec Créajob. Et j’ai suivi une formation pour devenir toiletteuse canin comportementale dans un salon. "