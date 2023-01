Ophélie Fontana (Viva for Life) : "les Luxembourgeois ont exprimé énormément de gratitude, je suis très touchée"

Ophélie Fontana, Viva for Life à Bertrix, était-ce un bon cru ?

C’est un bilan super-positif ! Les résultats répondent largement à notre attente. On dépasse le montant de l’année dernière d’environ 500 000 euros.

L’opération a une réelle notoriété et un véritable engagement des citoyens, ils sont prêts à faire des kilomètres pour la cause.

Vous vous attendiez à ce montant de plus de 8 000 000 d’euros ?

Battre le précédent record de 500 000 euros, on ne s’y attendait pas. Surtout quand on voit la conjoncture actuelle. Les temps sont durs pour tout le monde. On craignait d’avoir moins que les autres années, mais quelle bonne surprise au final !

Un public au rendez-vous ?

Il est vrai que c’était une forme de test d’aller dans une petite commune. On venait de Charleroi, Liège, Nivelles et Tournai qui sont de grosses villes. En journée, il y avait effectivement moins de monde, mais c’est normal, car il y a moins de bureaux.

Par contre, quand les gens avaient terminé de bosser, ils venaient soutenir l’opération, les écoles se sont aussi mobilisées. Il y avait un bel engouement ! VivaCité est une radio de proximité, on se doit d’aller voir tous les publics.

Jamais je n’ai eu autant de gratitude de la part du public. Beaucoup nous ont remerciés pour être venus jusqu’à Bertrix, j’ai trouvé ça très touchant.

Comment sort-on de 144 heures de direct ?

On sort remplis d’émotions différentes. C’est assez lourd quand on sort de là, car on fait l’éponge pendant une semaine. Et puis, il y a quand même la fatigue en plus. Il y a aussi les moments de joie et de bonheur qui viennent nous donner du courage.

Quand on sort du cube, et qu’on appuie sur le buzzer, tout retombe. Ce n’est pas simple à gérer émotionnellement.

Après la sortie, c’est le vide, le silence. C’est une sensation très bizarre, car tu vis un rythme particulier pendant 144 heures et il te faut plusieurs jours pour te remettre de tout cela.

Avant de quitter Bertrix, on a aussi partagé un verre avec nos équipes. On ne les voit pas forcément, mais c’est grâce à eux que tout est possible.

Viva for Life 2023 : encore à Bertrix ?

En principe, il y a toujours un engagement pour deux ans, mais la signature du contrat aura lieu en janvier. Il n’y a pas de raison qu’on ne revienne pas, d’autant plus que cela s’est super-bien passé.

Je ne fais pas partie des décideurs, mais je suis confiante. C’était une très bonne édition pour nous et même pour le public.

10 ans de Viva for Life, cela représente quoi pour vous ?

C’est un beau succès et un beau témoignage de solidarité, mais il ne faut pas se voiler la face. Les pouvoirs publics donnent de l’argent, mais quand on voit les statistiques, ça ne suffit plus et heureusement que cette opération est là. Le vrai succès de l’opération, ce sera quand Viva for Life n’aura plus de raison d’exister.

Une anecdote à nous raconter ?

On a eu une coupure de courant pendant 2 heures ! C’était du jamais vu ! Il était plus de 22 heures et Marco était aux commandes quand tout s’est arrêté, tout était dans le noir !

On a continué d’animer en pensant qu’on nous entendait toujours, même l’équipe technique était un peu perdue. C’était insolite, mais nous avons poursuivi notre mission !