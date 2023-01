Les Timarans de Martelange de retour le 28 janvier !

Après un temps trop long d’absence due à une certaine pandémie, les comédiens des Timarans reviennent, plus en forme que jamais. Ils proposent à partir du 28 janvier prochain une comédie Ne fermez pas le cercueil ! de Philippe Caure. Le public de la cité ardoisière et ailleurs ne s’ennuiera pas une seconde en découvrant cette pièce où les situations inextricables et inattendues dans lesquelles s’enlisent les personnages sont autant de prétextes à rebondissements et bons mots assurés.