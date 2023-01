Il séduit une Marchoise, et lui soutire entre 60 000 et 100 000 €: l’escroc condamné

Lors de l’instruction d’audience de début décembre, Guy Kamto, un trentenaire domicilié à Tétange (Grand-Duché de Luxembourg) s’est présenté, élégant, beau parleur, plutôt séduisant, et avait réponse à tout pour expliquer ses agissements avec une dame quadragénaire de Marche qu’il a dragué sur les réseaux sociaux. Il lui a raconté des tas de balivernes qui se sont avérées de fieffés mensonges. Pire, il a réussi à se faire remettre une somme importante pour des motifs assez troubles, plus de 60 000 € d’après ses dires, mais plus de 100 000 € selon la dame. La dame, vulnérable et en détresse affective suite au décès récent de sa mère adoptive, est tombée sincèrement amoureuse et a été particulièrement crédule.