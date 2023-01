Il retrace le parcours des hommes de la Légion Wallonie

Couverture d’un livret de propagande pour le recrutement de la Légion Wallonie ©-Collection personnelle

Eddy De Bruyne présente ces combattants en détaillant leurs fonctions militaires, leurs unités ou encore leurs décorations.

Les deux visages les plus emblématiques de la Légion Wallonie proviennent bien malheureusement de notre province. En effet, le premier commandeur de cette division fut l’Arlonais Lucien Lippert, mort au combat en février 1944. Sa succession avait été assurée par le leader du mouvement Rex, Léon Degrelle, originaire de Bouillon, qui a mené ses troupes sur le front de l’Est mais également en province de Luxembourg, du côté de Limerlé, durant la Bataille des Ardennes.

Il a interviewé Léon Degrelle

La collaboration en Belgique est longtemps restée un sujet tabou durant de nombreuses années. Grâce à son travail, Eddy De Bruyne a pu apporter beaucoup de réponses aux questions qui se posaient et se posent encore à ce propos. La qualité de ses recherches s’explique notamment par ses nombreuses rencontres avec d’anciens membres de la Légion Wallonie.

©-Collection personnelle

Une vingtaine ont été interviewées par l’auteur, dont Léon Degrelle lui-même, à Madrid en 1983. "J’ai été introduit dans le milieu par le biais d’un ancien parent d’élève, présente Eddy De Bruyne. Cette rencontre m’a permis d’approcher d’autres anciens légionnaires, sans cela il était d’impossible de rencontrer ces personnes. Leur discours visait souvent à justifier leur implication aux côtés des Allemands."

Nouvelle « collaboration »

Des témoins exceptionnels qui offrent à l’ouvrage une dimension toute aussi unique. "Eddy De Bruyne a eu accès à des témoignages et à des sources qui ne sont plus disponibles à l’heure actuelle, prévient l’historien Jean-Michel Bodelet. Ces photos, ces archives représentent une documentation de première main. Si d’autres témoignages existent, ils sont souvent écrits et non oraux ou le fruit de nostalgiques qui ont réécrit l’histoire à leur manière."

Jean-Michel Bodelet, président de Segnia, et Eddy De Bruyne (à droite) présentent fièrement un nouvel ouvrage sur la Légion Wallonie. ©ÉdA

Pour publier cet ouvrage de plus de 500 pages, Eddy De Bruyne a pu compter sur le cercle d’histoire Segnia de La Roche, avec qui il avait déjà sorti "L’Encyclopédie de la Collaboration en Belgique francophone." "Il s’agit d’une nouvelle collaboration, sans mauvais jeu de mot, entre notre cercle et Eddy De Bruyne, souligne Jean-Michel Bodelet, également président de Segnia. Pour un petit cercle comme le nôtre, travailler avec un nom comme celui d’Eddy De Bruyne ne se refuse pas."

Pour se procurer cet ouvrage, il est nécessaire de contacter le cercle Segnia par mail à l'adresse ASBLsegnia@gmail.com. Le prix est fixé à 75 €. Notons que ce livre n'a pas bénéficié d'un subside de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles.