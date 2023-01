C’est parti pour la 20e soirée cabaret !

Le cabaret orgeotois a pour principale caractéristique qu’il rassemble plus d’une vingtaine de comédiens amateurs tous issus du village d’Orgeo (Bertrix). Et autre technique bien spéciale à cette "troupe" d’amateurs: on se réunit une première fois au centre d’accueil local pour fixer les lignes directrices des soirées en échangeant ses idées avant que chaque amateur s’en retourne en solo ou en petits groupes pour composer les différentes saynètes qui seront au programme.