Une vingtaines de courageux dans les eaux froides de l'étang Remy à Habay

À chacun sa technique

Parmi les nageurs présents au Saut de l’Ours polaire, certains préfèrent qu’il fasse plus chaud à l’extérieur, alors que d’autres regrettent ces températures élevées: elles provoqueraient un choc thermique plus important.

Et précisément, si quelques-uns craignent ce dernier avant de plonger, préférant tremper les pieds et s’humidifier le cou avant le grand saut, d’autres y vont franco: pas le temps de se poser de questions.

Une chose est sûre, pour tous, c’est assez froid au démarrage. "Ça a piqué ! Mais après, on a nagé, c’était cool.", témoigne Catherine. "L’eau était caillante !", s’exclame Vanessa. "On s’est donné un petit défi entre copines il y a trois jours, et nous voilà !", conclut Jen. Les trois amies n’avaient en effet jamais réalisé ce genre d’expérience.

Quentin, quant à lui, n’en est pas à son coup d’essai. "C’est la première fois que je me baigne ici, habituellement je fais ça dans d’autres pays et dans des rivières bien froides. C’est toujours très agréable même si ça pique un peu. On est là pour ça ! J’aime bien les challenges, c’est toujours rigolo de voir les yeux écarquillés des gens qui restent sur le bord, plaisante-t-il. C’est parfait le lendemain du réveillon: on ne sent plus la gueule de bois !".

Une tradition annuelle

Tous les ans, l’Association pour la libre baignade dans les eaux de l’Arlune (Alba ASBL), organise ce plongeon du nouvel an.

Habituellement le premier dimanche de janvier, c’est assez rare que cela tombe le premier janvier. " Cette tradition a toujours existé, explique François Melard, membre de l’ASBL. Avant, on allait dans la Rulles, mais depuis que les bénévoles ont remis les abords de l’étang Remy en état, on vient ici."

Une date qui n’a visiblement pas rebuté les plongeurs. "Tous les ans, le nombre de plongeurs est à chaque fois plus important", se réjouit François Melard. Et Mathieu Antoine, président de l’ASBL, d’ajouter: "Ça nous fait chaud au cœur d’avoir du monde qui répond présent. Ça nous encourage. Ça montre que, sur Habay, c’est un endroit important et que c’est plaisant de nager dans l’eau libre.".

Une belle image pour l’ASBL qui recherche toujours davantage de nouveaux membres. Et même si la nage en eau glacée ne vous parle pas, il y aura toujours de la place pour préparer le vin chaud ou la soupe à l’oignon.