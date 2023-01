Mère et fille dans uen pièce qui dégomme à Aye

"La dernière fois qu’on a joué avec La Compagnie en Pluch, le spectacle Toc Toc, Oriane en était, explique Anja Desmedt, la maman. Mais elle est fort prise avec la musique dont elle vit. À travers son mi-temps à l’ASBL Les Jardins du 8e Jour, où elle fait notamment partie de la formation inclusive Le 8e Jour, qu’elle gère. Et de Just Vox, son groupe a cappella, avec lequel rien qu’en septembre, elle s’est produite 19 fois. À deux, on répète quand cela nous arrange. On a cherché une pièce qui fasse rire et nous permette de rire aussi de nous-mêmes. On a découvert Burlingue. C’est l’histoire d’un conflit entre deux collègues pour une gomme, qui représente tous les conflits qu’on peut trouver dans un bureau. Quelle est la préférée du patron ? Tu veux bien m’aider ? Non, débrouille-toi…"

Tout sauf un handicap

Se débrouiller, Anja Desmedt le fait parfaitement sur scène avec son handicap. "Chaque fois que je fais du théâtre, je dois adapter mon jeu. Une pièce doit garder sa dynamique. C’est encore plus vrai ici, car Burlingue bouge énormément et nous ne sommes que deux sur scène. Mais j’y parviens naturellement. Pour donner à mes béquilles une raison d’être, on a même transformé Simone, mon personnage, en personne moins valide. Oriane, Jeanine dans la pièce, et moi-même avons un caractère très semblable. Cela aide aussi !"

Anja Desmedt est également bien entourée en coulisses. "Philippe, mon mari et le papa d’Oriane, s’occupe de tous les à-côtés. Il met la main aux décors, costumes, est derrière le bar. Et à la mise en scène, on retrouve Thierry Colard avec son génie créatif, un ami et metteur en scène de la Compagnie Pluch."

Burlingue, c’est près de 2 heures de bringue au terme desquelles vous n’aurez sans doute jamais autant ri au bureau !

Réservations: anja-desmedt@skynet.be – 0485/924514 (10 € - 12 € sur place – moins de 12 ans: 6 €).