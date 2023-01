Le chemin polémique entre Harinsart et Marbehan validé

Lors du conseil communal du 21 décembre dernier, le point est revenu à l’ordre du jour. Comme il l’avait annoncé, le Premier échevin s’est éclipsé de la séance pour ce point, ainsi que la conseillère de l’opposition Nathalie Monfort (Vouloir).

Pas de conflit d’intérêt selon la majorité

Fabrice Jacques, échevin de la Mobilité, assure qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts. Ce projet a été mené dans le cadre des subsides proposés par la Région wallonne pour développer le réseau de mobilité douce. Il rappelle qu’en 2021 et 2022, le Conseil communal a validé, à l’unanimité, trois fiches de projet Piwacy ainsi que l’auteur de projet. "Je ne comprendrais donc pas pourquoi il n’en serait pas de même aujourd’hui", argumente-t-il.

"Si on regarde la carte, c’est clair qu’on pourra construire si les terrains sont équipés. Et ce n’est pas la voie de mobilité lente qui pourrait être considérée comme équipement de voirie pour les terrains, affirme le bourgmestre Serge Bodeux. Si le propriétaire du terrain veut un jour y faire construire, il faudrait d’abord qu’il cède une partie de ses terrains pour y construire une voirie. Ensuite, le règlement sur la participation aux équipements indique qu’il faudra que la personne qui veut viabiliser les équipements apporte sa quote-part de 25 à 35%.". De plus, selon le bourgmestre, cette voirie aura un intérêt, puisqu’elle permettra de rejoindre Marbehan à Harinsart de manière plus sécurisante. Même si, admet-il, elle n’est pas parfaite.

Un avis que ne partage pas le groupe Écolo. "L a nature reste la grande perdante de ce projet, regrette Ahmed Berthomé. L’impact d’une infrastructure de ce type est trop grand". Il pointe du doigt la problématique de la bétonnisation sur trois mètres de large.

La majorité rétorque que ces critères sont imposés par l’appel à projets, organisé par un ministre… Écolo.

Le point est validé

Serge Bodeux propose alors deux choses: voter le point, qui n’est que l’approbation du cahier des charges, ce qui n’est pas le top départ à la construction, et ensuite, vérifier à nouveau qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts, pourquoi pas en changeant le règlement de participation expliqué précédemment. Le cahier des charges devait être validé pour le 31 décembre au plus tard. Ensuite, les équipes de Fabrice Jacques iront à la rencontre du ministre pour vérifier la faisabilité du projet.

Point qui sera donc validé: seuls le groupe Écolo ainsi que Sylvie Fasbender et Philippe Coton (Vouloir) ont voté contre.