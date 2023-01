Le char M10 reviendra à Arlon en avril après son lifting

On savait dès le départ que l’engin militaire ne retrouverait pas sa place initiale après sa cure de jouvence. La place Léopold fait peu à peu place à l’Espace Léopold et son parking souterrain qui ne pourra plus accueillir le M10.

"Le char est arrivé en 1984 sur la place Léopold. Il a été réparé et remis en couleurs. La volonté de la Ville et des associations patriotiques est de l’installer à son retour au monument Patton", précise Olivier Waltzing, échevin en charge des Mouvements patriotiques.

Le chasseur de chars M10, engin blindé dérivé du Sherman, avait été installé à l’occasion du 40e anniversaire de la libération d’Arlon par les forces américaines. Il prendra donc place au bas de la rue des Faubourgs sur un site qui sera totalement réaménagé.

Marc Valenne, chef du service Voiries à Arlon, a présenté lors du dernier conseil communal, à l’aide de maquettes "maison" et une belle touche d’autodérision, le projet qui comprend le déplacement également de la borne de la Voie de la Liberté, qui sera repeinte elle aussi, au même endroit que le M10. " La stèle devant laquelle reposera le char sera nettoyée par un système d’aérogommage. Le M10, qui pèse 25 tonnes, est extrêmement imposant, bien plus que le Sherman à Bastogne. Il sera posé sur des pavés et une dalle dessous. Le monument fera office de socle.

Le char sera fermé. L’entrée a été condamnée car on a retrouvé des cannettes, des cigarettes et autres déchets dedans. Mais on pourra toujours tourner autour du char, monter dessus. "

Le conseiller communal et historien Jean-Marie Triffaux s’inquiète du déplacement de la borne. "Avez-vous pris contact avec l’association qui gère ces bornes pour ne pas la mettre n’importe où ? Leur emplacement est précis." Marc Valenne répond qu’une prise de contact est prévue.

Le conseiller Triffaux regrette ensuite l’absence d’un paysagiste pour ce projet. "Je ne suis pas convaincu que cela va être bien. Le char est surélevé assez fort et la dalle est déjà haute. L’aspect esthétique me chipote. Je ne suis pas rassuré. Je voulais une présentation en 3D même si la maquette présentée est bien faite."

Pour l’échevin Waltzing "une présentation en 3 dimensions serait coûteuse, il est inutile d’en faire plus. Le temps est à l’économie, le temps est compté."

Jean-Marie Triffaux insiste: "Il s’agit d’un quartier important de la ville. J’espère que la dalle supportera le poids du char. Un paysagiste aurait pu apporter quelque chose."

L’installation du char devrait être terminée pour la fin du mois d’avril prochain. Jean-Marie Triffaux, en cohérence avec ses doutes, s’était abstenu au moment de voter le point qui a fait l’unanimité parmi les autres élus.