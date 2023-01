Grand-Duché: l'année 2023 synonyme de changements pour les frontaliers

La première réjouira les travailleurs puisqu’elle concerne les salaires. Le salaire social minimum, ainsi que le revenu d’inclusion sociale sont revalorisés directement de 3,2% et les pensions de 2,2%. Ces augmentations seront suivies par plusieurs indexations des salaires, chaque fois de 2,5%, qui sont prévues dans le courant du premier trimestre pour la première, le 1er avril pour la seconde et peut-être avant la fin de l’année pour une troisième.

Baisse des taux de TVA

Parallèlement, d’autres mesures aideront les ménages et les entreprises: les différents taux de TVA sont abaissés de 1% pendant toute l’année 2023 et le nombre de jours maximal de télétravail par an pour pouvoir être imposé au Grand-Duché, passe de 25 à 34 pour les travailleurs frontaliers belges et français (alors qu’il reste à 19 pour les frontaliers allemands). Les mesures permettant la stabilisation des prix de l’énergie, gaz et électricité, sont maintenues.