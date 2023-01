Et si la musique offre "Noël en chemin" à Bastogne

Dans le cadre de leur projet socioartistique " Noël en chemin ", les élèves d’ Et si la musique se sont rendu à différents endroits pour apporter un peu de chaleur artistique aux accompagnants des personnes en difficulté sociale, physique ou directement aux personnes un peu plus isolées. Par des chants, des danses, de la magie et des musiques, les petits musiciens se sont rendus à Cœur Sans Frontière, aux résidents L’Âge d’or et Sans Souci, à l’hôpital Sainte-Thérèse, dans le quartier de l’American Legion et dans la résidence services Les Verts Potager. Un bel élan de solidarité pour apporter un peu de bonheur.