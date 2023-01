" Celle-ci est née de la rencontre entre la volonté du CPAS de Nassogne d’un projet solidaire de type boîte à chaussures, et du centre culturel d’aller à la rencontre de publics qui ne se sentent pas toujours concernés par la culture, avance Élodie Bosendorf, du centre culturel.

L’opération a permis aux personnes isolées au sens large de recevoir un cadeau. Le grand public était invité à remplir une boîte avec 5 ou 6 surprises. Avec un petit plus puisque les cadeaux étaient personnalisés grâce à une fiche signalétique anonyme, complétée au préalable par leurs futurs destinataires.

Le résultat a dépassé les attentes, avec 220 bénéficiaires identifiés et autant de fiches remplies. "

Petits plaisirs divers a connu son point d’orgue il y a quelques jours à la Maison rurale, lors d’un goûter festif, au cours duquel le père Noël en personne a distribué les présents.

D’autres collaborations en réflexion

Justine Baudot, directrice du centre culturel: " Cette action a aussi été un moment privilégié pour tisser des liens, rappeler ce qu’est l’Article 27 et montrer que le centre culturel est la maison de tous. Et que nous sommes toujours à l’écoute de nouvelles propositions et envies.

Elle a aussi ouvert le champ des possibles en matière de collaborations, nous a fait nous rencontrer et mieux nous connaître. D’autres collaborations sont déjà en réflexion. "

Quant aux personnes qui n’étaient pas présentes au goûter à la maison rurale et qui n’ont pas encore reçu leur cadeau qu’elles se rassurent, les lutins de l’opération poursuivent leur tournée des sapins !