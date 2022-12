Une « cervesa » catalane à l’accent ardennais

"Ils ont lancé cette brasserie à un moment où les bières artisanales devenaient à la mode en Espagne, explique Raphaël Lambois. Je suis tombé un peu ici par hasard. Nous nous sommes installés en Catalogne avec ma famille pour que ma compagne puisse faire valoir son diplôme qui n’est pas reconnu en Belgique (NDLR, Florencia est diplômée en médecine dans son pays natal, l’Argentine). Quand nous avons entamé les premières démarches, j’ai contacté plusieurs brasseries, dont la Cervesa Marina. Malheureusement, personne ne pouvait m’offrir un poste à ce moment-là. Finalement, quand nous sommes arrivés au mois de mai, une place s’est libérée chez Josep et Andeu et j’ai pu commencer en juin."

Un autre fonctionnement

Il faut dire que le profil de Raphaël avait de quoi intéresser. Passé par la brasserie coopérative liégeoise (la Badjawe) et la Peak, cet autodidacte s’est rapidement fait une réputation dans le monde brassicole en Belgique. En Espagne, il découvre un autre type de fonctionnement.

"C’est plus expérimental que ce que l’on fait en Belgique, précise-t-il. Ce que l’on brasse ici s’apparente aux produits que l’on trouve aux États-Unis, à savoir des bières qui mettent le houblon en avant, ce qui n’est pas pour me déplaire. Mais la particularité de nos bières, c’est qu’elles sont faites sans gluten. En utilisant différents enzymes, et grâce à un process efficace, nous parvenons à casser l’utilisation du gluten sans impacter le goût du produit final. On travaille sur des IPA, des porters ou des stouts, c’est donc assez différent de ce que l’on brasse en Belgique."

Un marché différent

Les habitudes des consommateurs diffèrent elles aussi de notre plat pays. "La culture de la bière n’est pas aussi prononcée qu’en Belgique, relance Raph. Le marché est donc très différent. Ici en Espagne, la vente est plus compliquée car la différence de prix entre une bière industrielle et une bière artisanale est bien plus importante que chez nous." Un nouveau marché va bientôt s’ouvrir pour la brasserie Marina vu que ses produits seront bientôt en vente en Belgique, au magasin Mi-Orge Mi-Houblon à Arlon. "J’espère que d’autres suivront", avoue Raphaël, qui cherchera d’autres points de vente lors de son prochain retour au pays.