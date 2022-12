Quelle belle animation avec les Œuvres !

Ce sont les œuvres paroissiales qui chapeautent toute l’organisation mais à ces groupements se joint également le syndicat d’initiative Amifer. Le président Christian-Raoul Lambert est heureux: " C’est une belle et remarquable organisation entre les différences sociétés halanzinoises, une belle dynamique gaumaise ! ". En effet, dans la cour du château sont réunies les œuvres paroissiales avec plusieurs stands mais aussi les plus jeunes générations avec les mouvements patro et scouts dont les anciens ont installé la crèche sur la place. Tous ont travaillé artisanalement pour proposer de belles décorations de fin d’année, des petits cadeaux, sans oublier la large part consacrée aux produits de bouche avec des petits plats préparés, une bûche toujours aussi géante proposée à la découpe au centimètre.