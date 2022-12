Carnavals: l’agenda 2023 est bouclé

"Pour d’autres, il est grand temps de trouver un thème pour donner envie aux gens de venir participer à leur carnaval. Plus le choix sera original, plus les organisateurs auront de chance pour susciter l’intérêt et d’attirer l’attention. Dans tous les 17 comités de la province, l’on sait pertinemment bien que le carnaval est un événement festif incontournable à la sortie de l’hiver, qui va permettre de réunir pas mal de gens pour se rencontrer, danser, chanter, s’amuser et bien évidemment parader."

Au sein de l’intercomité carnaval présidé par le Martelangeois Michel Waty, l’on vient tout récemment de boucler l’agenda pour les 17 cortèges carnavalesques qui débuteront le 18 février prochain pour se terminer par le carnaval du soleil le 6 août.

Carnavaleux, à vos agendas

Le programme pour toutes les festivités de la province est établi et est donc le suivant: les 18 et 19 février carnaval de la Grosse Biesse à Marche et Pat 'carnaval à Bastogne, les 25 et 26 février: carnaval de Martelange, les 4 et 5 mars: carnaval de Saint-Mard/Virton, les 11 et 12 mars: cavalcade d’Arlon et carnaval de Wellin ; les 17 et 18 mars: carnaval de Sibret, les 18 et 19 mars: carnaval de Florenville mais aussi de La Roche-en-Ardenne, les 25 et 26 mars: carnaval d’Heinstert en val d’Attert, les 1er et 2 avril: carnaval de Barvaux-sur-Ourthe, les 8 et 9 avril: carnaval de Meix-devant-Virton, les 15 et 16 avril: carnaval de Hotton, les 22 et 23 avril: carnaval de Nassogne mais aussi carnaval de Habay, les 6 et 7 mai: carnaval d’Ochamps et enfin les 5 et 6 août: carnaval du soleil à Houffalize.