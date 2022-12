Bénédicte, deuxième fromagère belge, vous dresse le plateau parfait

Bénédicte Herlinvaux, cette deuxième place au concours du meilleur fromager de Belgique, il s’agit de votre plus beau souvenir professionnel de 2022 ?

Clairement. Terminer deuxième à ce concours, c’était tellement inattendu pour moi. Je n’aurais jamais cru que cela allait arriver. Moi, j’allais surtout là-bas pour réaliser un défi personnel. Je n’ai même pas deux ans d’expérience dans le domaine puisque j’ai ouvert mon commerce en mars 2021. J’avais juste des formations théoriques et mon amour du fromage.

Quand vous voyez cela, vous avez des regrets de ne pas avoir débuté plus tôt cette aventure ?

Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets. Si je n’avais pas travaillé du côté obscur de la force, au Grand-Duché, je n’aurais pas pu lancer ce projet (rires). Maintenant, soit je me lançais maintenant, soit je ne me lançais pas. Il aurait été trop tard si j’avais encore attendu. Mais quand je vois cela, je ne regrette évidemment pas.

Cette deuxième place à ce concours, cela vous a donné une nouvelle clientèle ?

Oui, cela a donné un coup de boost. J’ai des personnes qui décident de franchir la porte du magasin car ils ont appris que j’avais terminé deuxième. Cela a vraiment été bénéfique. Ce concours m’a donné beaucoup de stress et cela m’a pris du temps, mais au final, cela a vraiment été profitable.

Pas besoin de dépenser 50 € pour un bon fromage

Combien avez-vous de fromages chez vous ?

Plus d’une centaine. Et ici, pendant les périodes de fêtes, cela tourne entre 120 et 150 fromages différents.

Votre coup de cœur ?

Le Rossini. C’est un fromage bleu affiné dans le marc de raisin. Il est très puissant, mais il est très bon.

Si vous deviez résumer votre année 2022 en quelques mots ?

Je dirais qu’elle est passée à une vitesse folle. Et qu’elle m’a permis de voir que j’étais bien entourée. Notamment par ma famille qui me soutient énormément.

Ce soir et demain, le fromage risque de s’inviter sur les tables. Quels fromages conseillez-vous sur le plateau du Nouvel An ?

Un fromage de chèvre assez doux et onctueux, l’Aurélie. J’ajouterais aussi un bon bleu. Il ne faut pas avoir peur de la moisissure. Ensuite, il faut garder une croûte fleurie, comme un Flocon des Fagnes par exemple. Et un bon St Nectaire Fermier pour terminer. Mais le plus important est de se faire plaisir.

On dit parfois qu’un bon fromage coûte cher. Votre avis ?

Ce n’est pas le cas. J’ai pas mal de jeunes qui viennent chez moi et qui me disent directement qu’ils ont un petit budget. Mais même avec 10 €, vous pouvez déjà trouver un fromage qui va vous plaire et vous faire plaisir. Et quand je revois ces jeunes revenir un peu plus tard, je me dis que j’ai tout gagné.