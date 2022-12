Le hall sportif de la Spetz poursuit sa rénovation à Arlon

Un bâtiment qui sera agrandi, uniquement au niveau de son rez-de-chaussée, contrairement aux plans initiaux, tout le long de la façade. Une terrasse sera également aménagée au rez-de-chaussée pour les beaux jours.

Les objectifs de ces travaux, outre l’aspect esthétique du site, sont de répondre aux normes actuelles, de satisfaire aux impératifs de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite demandés par Infrasport. Cette dernière souhaite également rentabiliser au maximum les halls sportifs en remplissant les heures creuses. La cafétéria également repensée, pourra être exploitée de manière indépendante, sans lien avec les activités dans la salle de sport.

Pas de compétitions pour les arts martiaux

Le projet a été présenté au conseil communal il y a quelques jours et approuvé à l’unanimité. Une ultime étape avant la signature du ministre des Sports Adrien Dolimont et d’Infrabel. "Fin mars 2022, un accord de principe pour un subside de 2 186 000 € soit 60% du prix global des travaux estimés à 5 636 193 € dont le solde est à charge de la Commune. Lorsque la promesse ferme du ministre sera rentrée, le marché pourra être lancé", indique l’échevin des Sports Didier Laforge.

Le projet, approuvé à l’unanimité, a tout de même suscité quelques questions au sein du conseil communal. Romain Gaudron pose la question du revêtement du hall 1 avec un usage polyvalent de la salle. "Il faut l’entretenir correctement. Nous allons pencher vers quelque chose de qualité. Pour l’instant, le parquet NBA posé dans le hall 2 tient le coup, il n’y a pas de souci. Le club de basket a reçu des mails de mécontentement car on empêche la présence de bouteilles d’eau dans la salle pour ne pas abîmer le parquet. C’est obligatoire", précise Henri Poncin.

Romain Gaudron toujours rappelle que la salle dédiée aux arts martiaux n’est pas aux normes pour les compétitions. "Quel serait le surcoût pour la mettre aux normes ?"

Pour l’architecte, la facture est estimée entre 300 et 400 000 €. "Il faut casser et reconstruire la façade. Infrasport a considéré que le coût pour agrandir la salle d’entraînements est trop coûteux et que la salle ne deviendrait jamais une salle de compétitions."

Raphaël Gigi propose qu’un mur interactif (LU) soit installé. "La location à la semaine pour le mur appartenant à la Province coûte 1 800 €. Cela peut être un plus pour les stages inclusifs et les différentes activités organisées." Une idée partagée par l’échevin des Sports qui estime ce mur utile pour les écoles et les stages.

Le chantier de la piscine pourrait s’ajouter

Le chantier est prévu pour fin 2023 et va impacter les clubs sportifs qui réserveront des infrastructures ailleurs. Le chantier de rénovation de la piscine pourrait également tomber dans ce même timing, avec une fermeture du bassin. "Il faudra tout gérer avec la piscine, indique Didier Laforge. Il y aura des échéances, des délais pour les appels d’offres et les attributions. J’espère une signature pour les subsides au printemps. Lancer ensuite les offres pour attribuer le marché le premier semestre et commencer travaux à l’automne 2023. J’espère que l’on arrivera à de bonnes solutions."

Le hall 2 restera opérationnel pendant les travaux et la procédure a déjà été organisée pour permettre la circulation sur le parking le temps des travaux.