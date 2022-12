Le budget 2023 de Rendeux: un miracle selon l’échevin des Finances

Des subsides cruciaux pour les projets à venir

Le pire scénario est imaginé pour ces prévisions 2023 par les élus, avec une augmentation de 17% de frais de personnel par rapport en 2022, soit 393 000 €. On compte également + 21% de frais de transfert (aides versées au CPAS, aux zones de secours, etc.), soit 251 000 € et +16% de frais de fonctionnement. Ici, on parle surtout de l’augmentation du prix du gaz, du mazout et de l’électricité pour un montant supplémentaire de 273 000 €.

L’inflation impacte également le budget extraordinaire mais la Commune peut compter sur des subsides jugés cruciaux pour les projets à venir. Entre autres, l’acquisition du site de la laiterie de Chéoux, la mise en peinture de différentes salles de village, l’aménagement d’une plaine de jeux sur la place Magoster, l’aménagement de voiries, notamment entre Hamoul et Rendeux, ou encore l’achat d’un terrain susceptible d’accueillir une partie de l’itinéraire cyclable Rendeux-La Roche-en-Ardenne.

Au total, tous les projets cités et d’autres encore seront subsidiés à hauteur de 73%, soit 3 692 000 €. La Commune payera, sur fonds propres, 21% soit 1 034 000 €. Les 6% restants concernent des emprunts.

25% de personnes âgées d’ici 2050

Après avoir salué le travail réalisé dans ces conditions difficiles, le conseiller de la minorité Albert Cornet s’étonne de ne pas voir de somme prévue à la réalisation de structures adaptées aux personnes âgées. "Il y a un vieillissement de la population, dit-il. Si l’on en croit les chiffres, il y aura 25% de personnes âgées sur le territoire communal d’ici 2050. Nous trouvons cela un peu dommage qu’il n’y ait pas d’option dans le budget à ce sujet."

Le bourgmestre Cédric Lerusse répond que le CPAS a déjà un projet en cours, celui de créer 10 logements à destination des personnes âgées. "Je suis étonné d’entendre cela, affirme le bourgmestre. En plus des logements du CPAS, nous avons mis en place un lavoir, il y a également des repas à domicile. Pour une commune comme Rendeux, qui compte 2 600 habitants, je trouve qu’il y a déjà une aide énorme qui est apportée."

Albert Cornet s’interroge encore sur les 45 000 € prévus pour la rénovation du bâtiment du club de football. "La somme est prévue pour désigner un auteur de projet, répond Louis-Philippe Collin. Le projet a un coût de + ou 500 000 € et sera en grande partie subsidié. Les travaux seront conséquents." En effet, l’entièreté du bâtiment sera rénovée, que ce soient les sanitaires, la buvette, les gradins et l’éclairage.

Pour ce budget 2023, Albert Cornet, Marc Raskin et Dominique Sonet s’abstiennent, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire. Carole Raskin et Sébastien Depierreux ne votent pas puisqu’absents lors de ce conseil.