Le rassemblement des familles, citoyens et autres fêtards était fixé sur la place centrale du village le 10 décembre. Un petit feu attirait l’attention, mais était surtout source de réchauffement. Le comité offrait un verre de vin chaud aux personnes adultes présentes pendant que le groupe musical "Les Garagiss" assurait une aubade dans l’attente de l’arrivée du Père Noël et la mise en route du cortège.

Près de 300 personnes ont bravé le froid et le cortège, père Noël et "Les Garagiss" en tête, traversait le village en direction du complexe sportif pour une soirée festive et de variétés.

Un programme varié au complexe

Faute de marché de Noël, Les 5 Fontaines ont innové et transformé le complexe sportif en une immense galerie festive. C’est là que le très nombreux public se retrouvait pour fêter le "Noël Bellifontvin". Dès l’arrivée du cortège, les enfants participant à la marche, bénéficiaient d’une gaufre très appréciée.

Pour les adultes, un buffet composé de bière de Noël, vin chaud, huîtres, crémant, fondue savoyarde, pain saucisse-choucroute et gaufre attirait les papilles des adultes frigorifiés. Père Noël a passé du temps avec petits et grands avec, entre autres, une séance photos.

Magnifique concert de Christophe Gillard et Julien Michel. Lumière tamisée, ambiance de Noël.

Les enfants ont pu dessiner ou regarder un film Disney dans la partie cafétéria.

Les organisateurs sont très heureux de l’ambiance qui régnait lors de la soirée. Simplicité et convivialité.