La Commune exprime ses vœux

Dans ce contexte, le maire a tenu à souligner le travail des services au front (population, état civil, etc.), le travail du service technique, le travail de restauration, celui de la commission culturelle, le courage du département du territoire ou encore le secrétariat général, les informaticiens et les finances, les enseignants, accueillantes extrascolaires et le personnel d’entretien. "Nous sommes conscients de la charte psychologique qui pèse sur votre travail. La période Covid a été difficile, la situation économique actuelle n’arrange rien. Il y a la lourdeur et la longueur des procédures, des décisions difficiles à prendre et qui sont parfois longues du fait des choix politiques à faire au niveau du budget, des délais de tutelle, etc. Nous avons programmé de rencontrer le personnel pour informer des actions positives en cours: la volonté de mieux communiquer sur les réalisations concrètes du personnel communal, poursuivre l’organisation de moments conviviaux, la mise en place d’une communication directe et efficace, etc."

Ces vœux communaux étaient également l’occasion de mettre à l’honneur des membres du personnel prenant leur retraite. Parmi ces derniers, Évelyne Donneaux a démarré sa carrière au sein du service population et a connu toutes les évolutions du service état civil. Michel Antonucci a quant à lui réalisé toute sa carrière au service forestier, assurant notamment la taille des haies et l’entretien des chemins forestiers.

Parmi les enseignants, Brigitte Lallemand a exercé en tant qu’institutrice maternelle et puis primaire à l’école communale de Ruette avant d’en prendre la direction. De son côté, Patrice Dumont est issu d’une famille d’enseignants et a travaillé à l’école de Chenois. Enfin, Brigitte Depiesse a accompagné durant des années les élèves de l’école de Bleid et de Ruette notamment.

Marianne Van de Woestijne est quant à elle entrée au service du Home l’Amitié en 1979 pour y travailler en tant qu’aide-soignante. Depuis 2004, Frantz Nalinnes a œuvré derrière les fourneaux de la MR-MRS. La même année, Claudette Sacré a fait ses débuts à la maison de repos, au service buanderie. Enfin, Isabelle Thomas a successivement occupé les fonctions d’aide-soignante et d’employée administrative/accueil.