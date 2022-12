La Commune d’Houffalize prévoit 12,3 millions d’investissements en 2023

Le coût du personnel représente 43,62% du budget ordinaire. "En un an, les charges du personnel communal ont augmenté de 479 489 €, explique l’échevin des Finances Marc Knoden. En ce qui concerne les augmentations salariales, celles de 2022 et celles annoncées en 2023 par le Bureau du Plan sont totalement intégrées. Le poste électricité est multiplié par 2,5, sans parler des combustibles qui suivent la hausse du baril de pétrole. D’autre part, suite à la mise en route de plusieurs emprunts, la charge de ceux-ci va augmenter de 221 110 €."

Plus de ventes de bois

Pour faire face à ces augmentations, la Commune salue la hausse de la dotation du Fonds des communes (+430 465 €), les additionnels au précompte immobilier (+133 658 €), les additionnels à l’IPP (+331 298 €), l’indexation des subsides APE (+30 000 €) et du Fonds des travailleurs frontaliers (+19 000 €). "Les ventes de bois sont estimées à plus 123 000 € par rapport au budget initial 2022", précise l’échevin. Notons également que les additionnels à l’IPP et au précompte immobilier ne changent pas, tout comme la dotation communale au CPAS (600 000 €).

Divers investissements

Malgré ces temps de crise, le Collège se félicite des projets en cours sur son territoire. "Les investissements à l’extraordinaire se montent à 12 309 905 €, soit 2 336 € par habitant", poursuit Marc Knoden. Parmi ces projets, on peut notamment citer la rénovation de l’Hôtel de Ville (1 650 000 €), la rénovation de la place de Nadrin (410 000 €), la rénovation des terrains de tennis (446 000 €), le terrain synthétique de la RESCH (600 000 €), la rénovation salle de Sommerain (1 150 000 €) ou encore la réfection de plusieurs voiries communales (1 400 000 €). "Ces chiffres n’indiquent pas les subsides potentiels", ajoute Marc Knoden.

L’opposition contre

Parmi ces différents projets, la minorité regrette ne pas voir plus de mouvements en ce qui concerne l’ancien arsenal des pompiers. Un dossier compliqué qui demande une expropriation du bien mais qui ne bouge pas suffisamment selon l’opposition. "Avec un projet à caractère public, la procédure pourrait avancer, estime le conseiller L’Essentiel Albert Lamborelle. À l’heure actuelle, c’est un chancre visible pour les touristes de Vayamundo." L’opposition s’est donc positionnée contre le budget. "Nous n’aurions pas fait les mêmes investissements", conclut M. Lamborelle.