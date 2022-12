Tintigny : Guy Schnéder a prêté serment comme conseiller communal

Les 4 premiers points concernaient l’acceptation des démissions de François Maréchal et de Martine Orban ainsi que les prestations de serments de leurs remplaçants: Sophie Jacques et Guy Schnéder. Étant donné l’absence de Madame Jacques, sa prestation de serment a été reportée au prochain conseil. Par contre, celle de Guy Schnéder a bien eu lieu. C’est donc devant la première échevine, Isabelle Michel, que l’homme a juré fidélité au roi, obéissance à la constitution et les lois du peuple belge. 3e suppléant de la minorité depuis les résultats des élections communales de 2018, le voici donc désormais conseiller communal effectif en remplacement de François Maréchal.

Contre les inondations

Les discussions se sont poursuivies avec l’aménagement d’une zone d’immersion temporaire (ZIT) à Rossignol pour tenter d’éviter les inondations futures. "Pour prétendre à des subsides, nous devons acquérir une parcelle de 5 hectares qui sera ensuite mise à disposition de l’actuel locataire par la Commune. Le but est d’assainir la zone pour éviter les débordements lors des inondations. La parcelle se trouve derrière la ferme de Jean-Marc Dominique", détaille l’échevine Michel. Sans discussion, le point a été approuvé.

Un crédit budgétaire exceptionnel de 50 000 euros a ensuite été voté à l’unanimité pour l’ASBL royal espérance de Rossignol afin qu’ils puissent rénover leurs installations. "Les équipements datent de plusieurs années, il faut refaire les sanitaires, la buvette et l’électricité. Leur première facture s’élève à environ 23 000 euros, on vous propose de voter une subvention de 50 000 euros au total", explique Cédric Baudlet.

Au niveau de la zone de secours, une dotation communale de 216 616, 93 euros a été acceptée. On observe une augmentation de 5% par rapport à 2022 à cause du saut d’index.

Bornes de recharge

La séance s’est poursuivie avec la présentation discutée actuellement dans de nombreuses communes: l’appel à projet du ministre Henri concernant l’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques. "La Commune ne paye rien, tout est pris en charge par la Région. D’ici la fin de l’année 2023, 6 bornes de recharge seront installées à l’école de Tintigny (1), devant l’hôtel de ville (1), sur le parking de la halle de Han (2), sur le zoning du Haut du Sud (1) et près du parc naturel de Gaume à Rossignol (1)", précise Benjamin Destrée. Timothé Denis s’est interrogé sur l’utilité de telles bornes sachant que celles-ci ne permettent pas une recharge complète en 30 minutes. "Je m’abstiens sur ce point, car certaines décisions d’en haut sont, à mon sens, aberrantes", a-t-il déclaré. Pour terminer la séance, les élus se sont penchés sur les budgets 2023 de la Commune et du CPAS.