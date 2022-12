Menu étoilé pour les plus démunis

À Étalle, c’est toute une section qui ouvre son cœur à toutes ces personnes. En partenariat avec la Conférence Saint-Vincent de Paul, les élèves de la section hôtellerie de l’école "La Providence" ont cuisiné 250 repas de Noël.

Un menu élaboré par le professeur

Dany Cacciatore, professeur de cuisine, était chargé de la réalisation culinaire avec les élèves de phase 3. Le menu choisi consistait en potage potiron – escalope de dinde, sauce Archiduc/poêlée de pommes de terre et haricots – bûche. "Il faut savoir que nous étions tributaires du matériel, frigo et fours en notre possession, ce qui ne nous permettait pas de faire n’importe quoi", explique Charles Lapraille, chef d’atelier.

Le dessert, la bûche de Noël, était réalisé par les élèves de phase 2 avec Madame Éliane, professeure de cuisine et de formation à la vie quotidienne, Ils ont réalisé 24 bûches crème au beurre (12 goût café et 12 goût chocolat). Ils ont dû ensuite tout portionner pour obtenir 250 parts, et s’occuper de conditionner et d’apposer les étiquettes avec les élèves. L’entièreté des menus était mise sous vide afin de faciliter le transport vers les bénéficiaires des communes d’Étalle, Tintigny et Habay-la-Neuve. Ce sont des bénévoles qui se chargeaient de ces livraisons. "Nous avons, avec la section hôtellerie de l’école La Providence d’Étalle, offert un repas complet cuisiné par les élèves. Nous en avons distribué 250. Bravo aux élèves et aux professeurs qui les ont entourés", confirme Marie-Josée Thines, présidente.

Pour assurer cette tâche de Noël, les cuistots en herbe (phase 3) ont eu besoin de 65 l de potage, cuit 250 escalopes de dinde, réalisé 45 l de sauce Archiduc, cuit 40 kg de haricots verts et 50 kg de pommes de terre. "Bien que la section est habituée à confectionner quotidiennement 80-90 repas, ici, c’était trois fois plus. Les élèves étaient bien concernés par leur challenge, ils n’hésitaient pas à raccourcir leur pause et donner un coup de main. Très beau travail d’équipe des profs de cuisine", souligne le chef d’atelier Lapraille.