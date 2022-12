Les orages de la vie, les inévitables adultères, les petits vieux, Chez Betty, la visite chez le médecin, un curé peu catholique, "des cigognes qui apportent des bébés aux chères sœurs" sourit le malicieux Éric Bartholomé des Just des Rigolos de Toernich. Lui et son compère Christian Bavay vont encore bousculer les zygomatiques.

Mais il n’y a pas que ces deux bouffons aux frasques burlesques, la jeune génération existe aussi. "On est une douzaine à monter sur scène, une vingtaine en tout, de tous les âges. Tous du village ! C’est le 35e spectacle ! On avait pensé faire un best of, on a fait moitié-moitié, un mix d’anciens et de nouveaux textes."

Maximilien qui vient de revenir au village est le petit nouveau: "J’ai grandi ici, je jouais déjà sur scène quand j’étais gamin à l’école, on va essayer de bien faire les choses, on est une bonne bande."

Christian Bavay voit dans cette pérennité, une forme d’originalité "Le cabaret, on est pratiquement les seuls à faire cela dans le coin. C’est bas de ceinture, sans être vulgaire et les gens rigolent !"

Pas loin de 1 200 fidèles sont attendus pour ces soirées d’hiver.

La prévente des tickets pour "Just des Rigolos", c’est le samedi 7 janvier de 7 h 30 à 13 h à Toernich. Les représentations auront lieu les 18,19,24,25 février et les 3, 4 mars.