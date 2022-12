Alain Goosse a rejoint les étoiles du cinéma (photos)

Alain Goosse, qui ne comptait que des amis tant sa gentillesse et sa générosité étaient grandes, s’est éteint inopinément à son domicile il y a quelques jours, laissant sans voix son épouse Viviane et sa fille Victoria, jeune fille que le couple gaumais avait adoptée en Biélorussie il y a vingt ans.

« La famille des figurants »

Originaire de Musson, Alain Goosse a d’abord été maître-nageur à la piscine de Virton.

Il a ensuite travaillé comme aide-soignant au home l’Amitié de Virton, puis à la bibliothèque communale de Virton et pour terminer, au sein de l’administration communale de Virton où il était responsable de l’accueil jusqu’à sa pension en 2011.

Mais la grande passion de sa vie fut le théâtre et le cinéma. Surtout depuis sa retraite où il a accumulé les rôles de figurant dans de nombreux films belges et français. On le retrouve ainsi au générique de films avec Isabelle Huppert, Daniel Auteuil ou encore Didier Bourdon tournés au Luxembourg.

Chaque fois qu’on croisait Alain Goosse dans Virton, il était intarissable pour raconter ses derniers tournages. Ce n’est pas l’argent de la figuration qui l’attirait – un défraiement entre 40 et 80 € par journée -, mais le plaisir de découvrir l’envers du décor, les techniciens, les régisseurs, les décorateurs, et aussi "faire partie de cette grande famille de la figuration, des hommes et des femmes qu’on retrouve à chaque casting et dans des films tournés entre Belgique, Nord-Est de la France et Luxembourg", dit Mireille Bever, de Virton, qui elle aussi a été figurante.

Au cours des dernières années, Alain Goosse s’était enthousiasmé pour de vrais rôles dans les créations en plein air (Oratorio) de Jean-Louis Richard (Antoine Juliens), que ce soit pour le 100e anniversaire du début de la 1re Guerre mondiale, à Virton en 2014. Ou plus récemment pour le spectacle magistral L’Or du Val dans les ruines de l’abbaye d’Orval en 2021.

Jean-Louis Richard, le metteur en scène, garde le souvenir d’Alain Goosse campant un Dom Henrion "interprété avec tellement de cœur et d’intensité. Ce personnage était devenu une part d’Alain, inoubliable."

Accro aux jeux télévisés

Alain, saltimbanque de la scène, mais aussi joueur et passionné des jeux télévisés.

Dans le numéro 500 du Gletton paru en 2017, le Virtonnais Michel Demoulin rappelle qu’Alain Goosse a participé, avec plusieurs gains à l’appui, à de très nombreux jeux TV, "À tout cadeau", "À coup de dés", "À qui le gant". Déjà là, ce qui l’intéressait était de découvrir l’envers du décor.

Ses funérailles auront lieu ce vendredi à 14 h 30 en l’église Saint-Laurent de Virton.