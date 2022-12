En juillet, l'Arlonaise Louise a fait le buzz avec son discours : "Je n'en revenais pas"

Devenue étudiante à Liège pour être accompagnante psycho-éducative, la sympathique arlonaise a ouvert la boîte à souvenirs au moment de revenir sur son année 2022.

Louise Héraud, votre discours de proclamation, vous le connaissez encore par cœur ?

Vous savez, je ne le connaissais déjà pas par cœur à l’époque (rires). Plus sérieusement, je connais encore les gros points que j’avais abordés.

Vous le relisez parfois ?

Non. Mais mes parents le repassent en boucle. Ils sont vraiment très fiers de moi et de ce moment-là. A chaque repas de famille, j’y ai droit (rires).

Vous vous attendiez à ce que votre discours marque autant les gens ?

Pas du tout. En fait, à la base, c’était quelque chose de spontané, que j’écrivais surtout pour moi car je terminais les études secondaires. Je me disais que cela allait peut-être toucher les élèves de mon âge, mais je me suis aperçu que cela parlait à des personnes de toutes les générations. Et je ne m’y attendais vraiment. Les gens se sont reconnus dans ce que j’ai dit et c’était assez inattendu.

Quelle a été votre réaction en voyant toutes les félicitations et tous les commentaires ?

J’étais étonnée puisque, comme je l’ai dit, je ne pensais jamais que cela allait toucher autant de gens. La première semaine que la vidéo a été en ligne, je crois que j’allais voir toutes les heures le nombre de like, les commentaires et les partages (rires). Je n’en revenais pas que ce soit moi qui sois à l’origine de tout cela.

« Être différent en 2022, cela fait très peur »

Si vous deviez à nouveau écrire ce discours maintenant, changeriez-vous certaines choses ?

Je pense que certaines parties changeraient car entre le moment du discours et le mois de décembre, des choses ont changé. Je suis dans une nouvelle école, j’ai rencontré d’autres gens, j’ai grandi mentalement. Mais je pense que l’âme du texte, elle, elle ne changerait pas.

Dans votre discours, vous évoquiez le fait de toujours garder une âme d’enfant. C’est facile de conserver cela en commençant des études supérieures ?

C’est un challenge. On passe de la vie d’enfant à la vie d’adulte. Du jour au lendemain, j’ai quitté mes parents et je me suis retrouvée seule dans un appartement. Ce n’est pas simple de garder son âme d’enfant avec des responsabilités d’adultes. Mais on peut la conserver à travers des petites choses du quotidien. L’autre jour, j’étais au restaurant, il a commencé à neiger. J’étais contente comme un enfant (rires).

Vous aviez aussi évoqué le fait de ne pas avoir peur d’être différent…

Oui. Et pourtant, être différent en 2022, cela fait très peur. Car quand tu as des idées différentes, tu es la cible de critiques. Il faut pouvoir les gérer. Mais je pense que cela fait notre force

Si vous deviez résumer votre année 2022 en quelques mots ?

Je dirais qu’elle a été étonnante, enrichissante, changeante et pour le coup, je dirais aussi qu’elle a été un peu magique.