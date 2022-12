Comment faire venir les écoliers arlonais dans les musées ? Une nouvelle initiative lancée

Notre mission, c’est promouvoir le patrimoine et les musées arlonais. Un des axes d’orientation, s’adresser aux jeunes ; une manière de le faire est de s’adresser aux enseignants. À l’initiative de Marie-Françoise Stine, un questionnaire a été envoyé aux directions. Sur base des réponses, on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas énormément de connaissances de nos musées.

Deux ressortent: Gaspar et le musée archéologique ?

Oui, les quatre autres, on ne les connaît pas. On a invité les enseignants un temps de midi et chaque conservateur a pu présenter son musée. Dix-sept enseignants de trois écoles différentes sont venus.

Ce qui ressort de l’étude ?

Les gens connaissent les deux musées du centre, mais les autres musées, les gens ne sont pas très au courant de leur existence et de leur offre. On se rend compte aussi qu’il est de plus en plus difficile d’organiser une visite, il faut par exemple regrouper des classes. Pour les villages, il faut un moyen de transport. On en a parlé à la Ville, elle marque son accord de principe pour aider à véhiculer. Ce qui est ressorti est que les enseignants attendent aussi une offre clé-sur-porte. Ce qu’un musée Gaspar fait très bien avec son équipe pédagogique.

Trente réponses à l’enquête, cela semble peu ?

Est-ce toutes les directions ont transmis le questionnaire ? On ne le sait pas ! Voyons le positif, les conservateurs étaient là, les enseignants étaient contents de la rencontre. On a d’ailleurs prévu une réunion le 2 février à destination du primaire. On essaie de créer une dynamique plus participative, ce genre d’initiative avec les professeurs fait partie de nos objectifs.

Vos projets ?

On a offert récemment un éléphant au musée Gaspar, on soutient un peu financièrement les quatre musées privés. On a une excursion annuelle, on est allé à Trèves cette année, l’année prochaine, on ira à Metz. On organise une conférence au mois de mars, ce sera sur les archives en lien avec la ville d’Arlon. On organise des soirées d’exposition pour nos membres.

«Une volonté d’ouvrir aux autres musées»

Guy Fairon est le conservateur du musée d'Autelbas. Il donne son avis sur l’initiative.

Guy Fairon: "La réunion portait sur une rencontre avec les professeurs du secondaire. Au mois de février, il y aura la réunion pour les instituteurs. À mon sens, cette réunion est une très bonne chose. Cela permet d’expliquer ce que font ces petits musées de la commune d’Arlon. Des groupes viennent, mais des écoles, on ne peut pas dire souvent. Nous n’avons pas l’infrastructure qui permette de diffuser l’information, comme certains musées l’ont. Mais les Amis des Musées veulent combler ce manque. Évidemment, il y a la difficulté de se déplacer. J’ai demandé au TEC si, une fois par an, ce ne serait pas possible de mettre à disposition gratuitement le bus du TEC, il m’a été répondu que ce n’était pas possible. Nous avons des animations avec les guides de l’office du tourisme: une école maternelle est venue, les élèves ont travaillé la terre, ils sont retournés avec leur objet. Il faut aussi une volonté de l’enseignant de se déplacer. Le nouveau président des Amis des Musées a secoué le cocotier d’une façon remarquable. Avant, on se focalisait beaucoup sur le musée archéologique et le musée Gaspar. Les autres musées, on n’en parlait pas, il y a une volonté d’ouvrir aux autres musées de la commune."

www.autelbas.be

M.-F. Stine (enseignante) : « Ca bouge »

" Le rôle des Amis des Musées, c’est la diffusion de l’offre muséale, la faire connaître, faire participer un maximum de gens d’Arlon et toucher les jeunes. On s’est demandé comment toucher les écoles, les mouvements de jeunesse. On s’est dit qu’il fallait passer par les professeurs pour connaître la demande des profs, d’où ce sondage.

Contrairement à ce que l’on pouvait penser, les enseignants ne connaissent pas bien l’offre. Les deux musées les plus connus sont le musée Gaspar et le musée archéologique. On voit qu’il y a une volonté de s’y intéresser. Il y a évidemment des freins de distance comme pour le musée à Autelbas, il faut y aller. Peut-être qu’il faut concevoir des activités comme aller à vélo jusque-là. Il y a, du côté des conservateurs, une réflexion qui se met en place pour travailler plus avec les enseignants. Comme cela se passe au musée Gaspar. "

Raphaël Gigi (enseignant) : « Pas poussièreux »

" Avec le musée Gaspar par exemple, on construit ensemble une animation pour les élèves en fonction du cours. On fait une visite sous un certain regard. Il est toujours intéressant quand les musées essaient de s’adapter aux programmes des cours.

Lors de l’animation, la main a été tendue par les musées. On sent que tous les musées ont envie d’accueillir tous les élèves arlonais. Il est aussi à noter que des élèves d’autres villes viennent visiter les musées à Arlon alors que les élèves arlonais n’y vont pas tous forcément. Les Amis des Musées cherchent à faire ce lien et c’est très chouette. On voit, que ce soit au musée Gaspar ou au musée gallo-romain, que les équipes se rajeunissent. Ce sont des musées qui veulent évoluer, ce n’est pas l’image des musées poussiéreux. "

À Arlon, on compte six musées

Gaspar semble avoir la cote en matière d’animations didactiques. Le musée archéologique a bien bougé aussi les dernières années. Aujourd’hui, propriété de la Commune, la Province avait aussi rénové plusieurs salles.

Moins connu, le musée d’Autelbas avec ses vestiges du château et de céramiques. Il y a encore le musée du scoutisme International à Bonnert, le musée du cycle à Weyler chapeautés par des privés passionnés. Aussi le musée militaire à Stockem. Un flyer réalisé par l’AMA fait connaître l’offre.