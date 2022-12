Retour à la normale dans 6 mois

Pendant des jours et sans relâche, les 35 équivalents temps pleins informaticiens Vivalia vont travailler d’arrache-pied sous la houlette de leur chef Yves Henri Serckx pour remettre à flot les 690 ordinateurs des sites et les infrastructures des divers services médicaux. Le directeur général Yves Bernard expliquera qu’il faudra encore de 4 à 6 mois pour que le système soit complètement opérationnel. Quelques jours plus tard, on apprenait de Vivalia que "1 300 machines avaient été récupérées et mises en zone propre pour être à nouveau opérationnelles" et que la phase de "restart" était en voie d’achèvement. Yves-Henri Serckx avouera aussi que durant la période Covid, Vivalia a été "attaquée comme jamais et nous avons résisté. Je me souviens d’un jour où nous avions reçu entre 6000 et 8000 spams à l’heure" !