Près de 9 millions investis à l’Hydrion

C’est Noël avant l’heure en ce mois de juin pour le sport arlonais. À la veille de ses 50 ans, qui seront fêtés en 2023, l’Adeps d’Arlon va se doter d’installations flambant neuves pour un montant de près de 9 millions d’euros ! Le site qui s’étend sur 23 hectares, pas loin du centre-ville, dispose notamment de deux terrains de foot, quatre de tennis synthétiques, une piscine extérieure, des installations d’athlétisme avec triple plateau extérieur, etc. Rien que la réfection de la piscine olympique va coûter 4,4 millions d’€. Deux autres millions seront investis pour créer un parc urbain important pour la biodiversité, et complémentaire du centre sportif conforme au slogan "L’Adeps se met au vert". Un nouveau pôle technique sera construit à côté de la piste d’athlétisme (vestiaires, espaces de rangement, etc.) pour un coût de 1,8 million d’€. Un million sera consacré aussi au remplacement des châssis.