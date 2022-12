«Les mesures anti-alcool ont été efficaces»

En juin, les bourgmestres de Bouillon, Chiny et Florenville ont interdit l’alcool dans les camps de jeunesse du 1er juillet au 15 août. Veillées et fêtes se feraient désormais à l’eau et au soft. Il se fait que l’abus d’alcool est source de problèmes avec les riverains. De plus, considérant que ces camps se déroulent en général non loin d’un cours d’eau, il y va de la sécurité des enfants et ados.