Yvonne Wibrin, centenaire, est originaire de Champlon

Au sortir de cette dernière, le couple se retrouve et est enrichi par la venue de trois enfants, deux filles et un garçon. Yvonne Wibrin est couturière. À la tête d’un magasin dénommé "Au Printemps" elle développe sa propre collection. Veuve alors qu’elle a à peine 51 ans, elle décide de réorienter sa carrière et devient pédicure podologue. Elle a, dans ce cadre, a arpenté notre province pour exercer son métier au domicile des clientes. Curieuse de tout, assistant à des conférences, aimant lire, excellant dans le patchwork, elle déménage de Champlon vers Marche-en-Famenne pour plus de facilité. En 2019, elle intégrait la "La Séniorerie des Ardennes."