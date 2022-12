Xenia et son taxi pour animaux

À Arlon, Caroline peut compter sur une collègue. Loin d’être concurrente, Xenia Gillard la dépanne face à la demande. Là aussi, même affection pour l’animal. " Les animaux, une passion pour moi, travailler à leur contact est un réel plaisir, nous avons tant à apprendre d’eux ! " écrit la dame de Poto’pattes SRL. Promenade canine en groupe à 20 € l’heure, individuelle à 40 €. Visite à domicile 1 heure aussi à 31 €. " Il faut une bonne condition physique, une connaissance des chiens, on peut parfaitement en vivre. " Xenia pratique le taxi pour animaux vers la clinique vétérinaire de Liège. Parmi ses souvenirs, des soins à des pythons, à un cochon, s’être retrouvée enfermée dans son utilitaire avec ses chiens, tombée nez à nez sur des amoureux que la forêt inspirait, être aussi rentrée de balade avec un chien de plus " J’étais partie avec cinq, j’ai terminé avec six. Un chien perdu nous avait rejoints. Je l’ai amené à la SRPA, les propriétaires sont venus le chercher ".