Mais l’Ardenne, celle des champs et des villes, est toujours là, qui fait le décor et même plus. Elle crée l’ambiance, elle mène la danse. Et il y a les danseurs et leur jactance, mais il y a surtout la jactance du regardeur et raconteur.

Pour nous dire sa mythologie personnelle, ses racines portatives, pour portraiturer ses figures tutélaires, Jean-Pierre Otte met le paquet. Chez lui, la langue aussi est à la fête. Luxuriante. Débordante de mots, d’images, de vieilleries langagières…

Je vous en donne une avec un peu du contexte, repérée dès les premières pages. Il est question à ce moment-là de mystère, de magie, de toutes ces choses qui ressortissent au fantastique. Et l’auteur dit ceci: "Le miracle nous émeut. […] Les trucs, on aime beaucoup cela. Les trucs, les tours, les catours, les prestidigitations."

Le mot de catour, ici, a vraiment de quoi surprendre.

D’abord, parce qu’il est rare. Quasiment tombé dans l’oubli. Et il n’a, pour ainsi dire, pas été recensé.

Il est cependant dans le Dictionnaire des parlers wallons du pays de Bastogne de Michel Francard:

"CATOURS n.m. pl. Détours, allées et venues." Et un exemple nous fournit, du même coup, le mot racatours. Qui a, lui aussi, son entrée et sa définition: "N. m. pl. allées et venues en tous sens."

En somme, faire des tours et des racatours, c’est dire un peu plus fort ce qui est dit par l’expression faire des tours et des catours.

Il y a donc ces tours, ces catours, ces racatours qui sont des déplacements, des mouvements dans l’espace.

Puis il y a les tours qui sont les habiletés d’un individu produites avec l’intention d’impressionner un public, voire de l’abuser. Des tours où il y a de la

facétie, voire de la malice.

Grâce à Jean-Pierre Otte, on redécouvre le beau mot de catours avec, en plus, une dimension magique.