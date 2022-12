Satisfaction pour les équipes de la RTBF

Pour les équipes de la RTBF, et plus précisément celles de Viva for Life, cette première en province de Luxembourg est une réussite. " Nous sommes très satisfaits , souligne Cindy Laudelout, cheffe de projet Viva for Life. Venir ici était un véritable challenge pour toute l’équipe puisque c’est la première fois que le Cube se déplaçait dans une petite ville. " Ce qui a marqué les équipes de la RTBF, c’est sans conteste l’élan de générosité affiché par les gens de la région. " Nous avons été surpris par la mobilisation de tous les Luxembourgeois et en particulier des gens de Bertrix, poursuit Cindy Laudelout. En témoignent les nombreux défis entrepris dans la région. On a vraiment senti une grosse mobilisation et une réelle effervescence face à l’événement. " De quoi donc espérer le retour du Cube en 2023 à Bertrix ? " Il est encore trop tôt pour se prononcer , poursuit la cheffe de projet Viva for Life. L’intention de toute l’équipe est bien évidemment de revenir l’an prochain. Mais nous devons analyser cette édition 2022 en profondeur, évaluer toute la technique mise en place, etc.. Mais on sait que Bertrix et son bourgmestre sont au taquet pour l’an prochain et on espère pouvoir leur annoncer cette bonne nouvelle dès le printemps prochain. "