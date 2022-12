L’investissement communal en valait la peine

Le bourgmestre souligne également la mobilisation importante de tous les citoyens avec pas moins de 73 défis organisés au sein même de la commune, ce qui a permis d’engranger 169 000 € de dons pour la cagnotte.

"Malgré la météo maussade, la place des 3 Fers a été bien remplie durant ces six jours", souligne le maïeur.

En espérant l’édition 2023

L’investissement de la commune en valait donc la peine. "En termes de coût financier, la venue du Cube a coûté un peu moins de 40 000 € à la commune, explique Mathieu Rossignol. Un coût assez dérisoire par rapport aux nombreuses retombées qu’un tel événement a pu amener, que ce soit pour les commerces ou le tourisme notamment. Sans oublier que c’est une belle visibilité pour notre commune et l’ensemble de la province de Luxembourg".

Un seul petit regret tout de même pour le bourgmestre, c’est le manque de soutien et d’investissement de la Province par rapport à l’événement. "Je suis un peu déçu à ce niveau-là, j’espérais voir plus de monde en ce sens car le Cube Viva for Life n’a pas fait vibrer que Bertrix", souligne-t-il. À présent, le bourgmestre attend avec impatience l’édition 2023. "On espère bien évidemment que Bertrix sera reconduit l’an prochain, comme cela avait normalement été décidé, lance Mathieu Rossignol. Mais la RTBF doit faire le bilan de cette édition avant de se prononcer. Ce qui est normal mais je suis optimiste pour la suite. Nous devrions en savoir plus prochainement".