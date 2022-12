Leur job: promener des toutous

Le côté sympa du boulot: la sortie des chiens. La dame de 38 ans en vit comme indépendante à titre principal, mais "en faisant beaucoup de sacrifices dans la vie privée, c’est du 7 jours sur 7 !"

En balade, elle doit veiller à ne pas perdre l’animal: "Je ne les lâche plus, d’abord la loi ne le permet pas. Puis, avec le Covid, les bois sont beaucoup plus fréquentés qu’avant." Elle doit faire attention à un accident avec un autre promeneur, elle se souvient d’une laisse dans la patte d’un cheval qui a failli mal tourner. En 7 ans, elle n’a jamais été mordue, "parce que je reconnais les signes, mais je ne compte plus les gamelles car les chiens tirent !".

Un job sportif !

Caroline soigne aussi les maîtres, elle envoie des vidéos à ses clients en vacances. "Certains clients sont très friands, mais je ne le fais jamais en direct, cela perturberait l’animal d’entendre son maître."

Compter 31 € TVAC de l’heure pour balader Mirza. "Si on m’appelle cinq fois sur la semaine, je fais un tarif préférentiel, entre 20 et 31. Pour rentabiliser, je regroupe aussi les chiens par quatre. Je n’intègre jamais un nouveau chien sans préparation."

Pour un public aisé ? En majorité des gens qui travaillent au Luxembourg: "Des personnes qui travaillent ou voyagent beaucoup, qui peuvent se permettre de faire appel à ce genre de service. Pour les gens qui partent en vacances, là, c’est plus tout public. Des gens qui prévoient un budget pour que leur animal se porte bien. Avec la crise énergétique, j’ai des gens qui sont passés de cinq à trois fois par semaine".

La fermeture des bois à cause de la peste porcine et le confinement auront bien failli la faire arrêter: "On ne faisait plus appel à mes services avec le télétravail, les gens n’allaient plus en vacances. J’ai vécu deux ans sur mes économies et l’aide de ma famille. À la reprise, j’ai eu trop de demandes, et j’ai perdu un peu pied. J’ai pris un boulot dans l’extra-scolaire, mais pour finir j’ai repris à temps plein, les animaux, c’est vraiment ce que je veux faire."

Sa scène la plus cocasse en forêt reste celle où son cheval s’est retrouvé face à des filles en tenue d’Eve qui courraient ! "Un photographe faisait des photos de nu !"

Animo-Sitting 0497 37 16 75