Le GAL Romana, un outil sans égal depuis 15 ans

Dans la foulée de son assemblée générale en la salle du conseil de Rochefort, le GAL Romana a lancé un appel à préprojets, pour sa programmation 2023-2027. Par la voix notamment des autorités communales des trois entités qu’il couvre, Rochefort, Marche-en-Famenne et Nassogne, aux simples citoyens, et autres forces vives, qu’il s’agisse des agriculteurs, PME, acteurs publics et privés, associations, ou encore opérateurs culturels et touristiques.